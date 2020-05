Campania, nuova ordinanza di De Luca: Stop vendita alcolici con asporto dopo le 22

Divieto di consumo dalle 22 alle 6 nelle aree pubbliche

In Campania è in atto una campagna elettorale permanente sulla Movida a colpi di ordinanze e di delibere. Nelle ultime ore il governatore Vincenzo De Luca nell’ambito delle misure anti Covid-19, ha firmato l’ordinanza numero 53, che dispone il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le 22 da parte degli esercizi commerciali (compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici; dalle 22 alle 6 divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, compresi parchi comunali e ville. L’ordinanza è stata emanata, dice una nota dell’Unità di crisi, dopo “le problematiche registrate nello scorso fine settimana e agli incontri avuti con le Camere di Commercio“. Per bar, ‘baretti’, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi e esercizi di somministrazione ambulante di bibite resta consentita la facoltà di apertura a partire dalle 5 ed è disposto l’obbligo di chiusura entro l’1, con obbligo di somministrazione al banco o ai tavoli a partire dalle 22. Nessuna limitazione nell’orario di chiusura per ristoranti, pub e pizzerie.