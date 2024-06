Campania, i lavoratori della manutenzione regionale in corteo a Napoli per i diritti contro lo sfruttamento

Iniziativa promossa dal Sindacato Operai in Lotta, Sol Cobas, organizzazione sindacale indipendente di base

Questa mattina i lavoratori della manutenzione hanno percorso in corteo le strade di Napoli con i loro mezzi di lavoro, far conoscere i loro problemi e sollecitare l’intervento della Prefettura e della Regione per individuare una soluzione per la loro vertenza.

Una vertenza che riguarda 1200 lavoratori campani che si occupano della pulizia degli alvei, la manutenzione delle strade provinciali, la segnalazione di scarichi abusivi o di rifiuti.

I lavoratori chiedono sicurezza sul loro futuro. Il progetto che li lega alla Regione dura tre anni ma i lavoratori sollecitano soprattutto certezze sugli stipendi e sulla erogazione di buoni pasto che non vengono riconosciuti nonostante la durate della giornata di lavoro e il fatto che svolgano l’attività in zone spesso isolate e che quindi non consentono il ritorno a pranzo.



Una nota del Sindacato Operai in Lotta, Sol Cobas, organizzazione sindacale indipendente di base, sottolinea che “è inaccettabile che ci siano ogni mese ansie e preoccupazioni per il mancato pagamento dei salari e di conseguenza ritardi sugli stipendi. Inoltre non si riesce ancora a trovare una quadra per i ticket che non vengono dati. Svolgiamo un servizio di pubblica utilità ma ci vengono negati il diritto di avere il giusto contratto e il giusto salario“