Campi Flegrei: assemblee, appelli e comitati di lotta contro l’uso strumentale dell’emergenza bradisismo

Promosse due assemblee lunedi e martedì prossimi

I cittadini residenti nei comuni dei Campi Flegrei si mobilitano e attivano iniziative di lotta, azioni di resistenza per combattere le speculazioni, la gestione strumentale del bradisismo da parte del governo nazionale. “Senza la partecipazione e la lotta nessuno tutelerà i nostri interessi. C’è bisogno della mobilitazione di tutti gli abitanti interessati. Il silenzio e l’attesa delle istituzioni non è una garanzia, ma un pericolo” – affermano senza giri di parole gli abitanti di Pozzuoli e dei comuni flegrei.

Nelle ultime ore sono nati comitati di lotta, promosse assemblee permanenti, lanciati appelli, convocate riunioni.

Un’assemblea è stata organizzata domani, Lunedì 17 giugno alle 18 al Parco Bognar a Pozzuoli. Eloquente il titolo del volantino che verrà distribuito durante la riunione: “l’emergenza non è finita, Pozzuoli e i Campi Flegrei si mobilitano”. Il documento è firmato dall’Assemblea Permanente sul Bradisismo composto da cittadini puteolani, attivisti sociali, lavoratori, precari e disoccupati residenti nei comuni flegrei.

“Le istituzioni, locali e nazionali, hanno pensato a tutto fuorché agli interessi degli abitanti flegrei più in difficoltà per la crisi bradisismica – scrivono i componenti dell’Assemblea Permanente sul Bradisismo – Già in passato, la politica non ha fatto altro che pensare ai propri interessi di potere (pensiamo alla deportazione a Monteruscello, allo sgombero forzato del Rione Terra ecc.) trascurando completamente i bisogni e la vita del popolo dei Campi Flegrei“.

Articolate e mirate le rivendicazioni, le proposte immediate:



1. Controllo popolare su ogni decisione politica e sulle risorse economiche assegnate

2. Verifica e messa in sicurezza di tutti gli edifici pubblici e privati a carico dello Stato

3. Sistemazione in strutture requisite in zona, a carico dello Stato, nel periodo di ristrutturazione e messa in sicurezza

4. Sospensione del pagamento di affitti, mutui e utenze per tutti

5. Assicurazione in forma scritta agli eventuali sfollati del loro ritorno alle abitazioni una volta ristrutturate o ricostruite

6. Creazione di soluzioni pubbliche per i disabili e bisognosi di cure sanitarie

7. Realizzazione di presidi di primissima assistenza in vari punti dell’Area Flegrea.

8. Creazione di vie di fuga reali e percorribili per affrontare ogni possibile rischio.

Un appello-petizione “Pozzuoli Resiste” Petizione · Pozzuoli resiste alla paura, alle speculazioni e alla cattiva gestione del bradisismo – Italia · Change.org è stato lanciato da un gruppo di associazioni, partiti e organizzazioni sindacali: Aps/Ets L’Iniziativa – Pozzuoli Ora – Associazione Culturale Cantiere Flegreo En Art – Aps Altro Modo Flegreo – Malazè – Associazione Tuenda –Associazione Culturale maDre – Associazione Jazz and Conversation – Associazione Lux in fabula – Sindacato Spi Cgil Pozzuoli – Sinistra Italiana Pozzuoli – Europa Verde Pozzuoli – Aps VisitCampi Flegrei – UISP zona flegrea – La Rete in Movimento.

Martedì 18 giugno a Pozzuoli a partire dalle 18 in Piazza della Repubblica, presso la libreria Phlegrea SocialBookBar, le associazioni e le organizzazioni del territorio che hanno promosso l’appello hanno dato appuntamento ai cittadini, comitati, forze politiche e sociali per illustrare le proposte e le richieste. All’iniziativa parteciperanno anche alcuni artisti che hanno sottoscritto l’appello.

CiCre