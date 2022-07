Campania, Giunta regionale approva nuovo prezzario lavori pubblici. Ance: “risultato importante”

Garantita trasparenza ad ogni procedimento e, al tempo stesso, prezzi adeguati per lavorazioni e opere di edilizia pubblica e privata, offrendo un quadro di norme e riferimenti a garanzia dell’intero sistema produttivo

I costruttori edili di Napoli esprimono apprezzamento per il nuovo Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici approvato dalla Giunta Regionale della Campania.

‘Si tratta di un risultato di assoluta importanza che la Regione Campania consegue, grazie all’impegno diretto del presidente Vincenzo De Luca, che ha portato a termine, primo in Italia, un lavoro di adeguamento prezzi ampio e capillare. Il nuovo Prezzario – continua Lancellotti – è uno strumento fondamentale per la realizzazione delle opere del Pnrr e acquisisce grandissima importanza in queste ore in cui le aziende – non solo locali – sono colpite dai rincari delle materie prime e dai conseguenti aumenti, talvolta smisurati, di beni e servizi” sottolinea Angelo Lancellotti, presidente dell’Ance Napoli.

“Sento di rivolgere un sentito ringraziamento a Luigi della Gatta e a Francesco Tuccillo, rispettivamente presidente e vice presidente di Ance Campania, per il supporto offerto agli uffici regionali che – con il nuovo Prezzario dei lavori pubblici – garantiranno trasparenza ad ogni procedimento e, al tempo stesso, prezzi adeguati per lavorazioni e opere di edilizia pubblica e privata, offrendo un quadro di norme e riferimenti a garanzia dell’intero sistema produttivo”.