Campania, crollo del Movimento 5 Stelle: perde 13 punti. Fratelli d’Italia è il primo partito a Salerno e Benevento

Significativo l’esito delle elezioni europee in Campania. Rispetto alle precedenti Europee del 2019 in Campania, il Pd cresce di circa 3 punti mentre spicca il crollo di Movimento 5 Stelle che perde 13 punti e Lega che passa dal 19 per cento a poco meno del 6. Balzo in avanti notevole invece per Fratelli d’Italia che passa da poco meno del 6 per cento a oltre il 19. In calo Forza Italia che perde circa 3 punti

Il Partito Democratico ha raccolto più del ventidue per cento dei voti. In uno dei suoi storici fortini, come invece non accaduto su scala nazionale, il Movimento Cinque Stelle si attesta al 20,7 per cento. Terzo il partito della premier Meloni che va sopra il 19 per cento. Forza Italia, che nella Campania ha sempre fatto bene, sfiora l’undici per cento. Positivo anche il risultato di Alleanza Verdi e Sinistra che si attesta intorno al sette per cento. Stati Uniti d’Europa, formazione di Matteo Renzi e Emma Bonino, non supera il 4 per cento e non avrà rappresentanti all’Europarlamento, ma in Campania ottiene un buon 6,8 per cento. Lega al 5,7 per cento, mentre, Azione – Siamo Europei di Carlo Calenda resta sotto il quattro per cento. Staccati e molto indietro Pace Terra Dignità, Libertà, Partito Animalista – Italexit per l’Italia e Alternativa Popolare.

Dati sorprendenti anche dal voto disaggregato. Comprendendo anche la provincia, è il Movimento 5 Stelle il primo partito tra Napoli e provincia con quasi il 25 per cento. Il Pd supera il 24, FdI è terzo con più del 15 per cento. A Napoli città vince il campo largo: l’alleanza di centro sinistra che portò all’elezione dell’attuale sindaco Gaetano Manfredi, ottiene un risultato di rilievo superando il 50 per cento. Primo di un’incollatura è il Pd con il 26,6 davanti a M5S con il 26,5. Risultato importante per Alleanza Verdi e Sinistra al 12,75 che quasi raggiunge FdI al 13,25 mentre va di poco oltre il 6 per cento Forza Italia.



Movimento 5 Stelle primo partito anche nel Casertano mentre ad Avellino ‘vince’ il Pd. A Benevento Fratelli d’Italia è invece il primo partito, primato che conquista anche a Salerno, città del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, staccando di 6 punti il Pd. Ma nel Sannio spicca il boom di Stati Uniti d’Europa oltre il 15,6. In lizza per questo partito c’era la ex parlamentare Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella, sindaco di Benevento.