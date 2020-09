Campania, Ciarambino(M5s) cita De Gasperi e apre a De Luca

Larghe intese in vista

La consigliera regionale Valeria Ciarambino cita il leader democristiano Alcide De Gasperi lancia segnali di distensione al governatore Vincenzo De Luca e si presenta come “donna di Stato”. “Viviamo uno scenario post bellico in cui bisognerà ricostruire la nostra regione dalle macerie. Le parole chiave della politica oggi devono essere responsabilità e sacrificio. Non c’è più posto per le contrapposizioni sterili – ha sottolineato Ciarambino nel corso di una diretta sulla sua pagina di Facebook – Mi auguro che la maggioranza metta da parte l’atteggiamento ostruzionistico che ha tenuto nei nostri confronti per 5 anni. De Gasperi diceva che un politico pensa alle prossime elezioni, un uomo di Stato pensa alle prossime generazioni. Dobbiamo imparare tutti a essere meno politici e più uomini e donne di Stato. Un intervento in continuità, sulla stessa onda del ministro degli esteri, Luigi di Maio che qualche giorno fa durante un incontro con i giornalisti a Pomigliano d’Arco aveva ufficialmente ammesso che tutte le scelte politiche e le ordinanze firmate dallo sceriffo di Via Santa Lucia erano state concordate e condivise con il governo nazionale. La posizione espressa da Valeria Ciarambino è un messaggio di collaborazione. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate da ambienti pentastellati, le aperture politiche di Ciarambino sarebbero state concordate con il ministro Di Maio. Non sono escluse larghe intese. Primi “segnali” potrebbero arrivare dopo l’insediamento del nuovo consiglio regionale quando saranno affidati alcuni prestigiosi incarichi istituzionali

CiCre