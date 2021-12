Campania, Alessandra Caldoro: “De Luca danneggia i nostri bambini: è un Mangiafuoco”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente

Le immagini della “performance” svoltasi ieri alla presenza del Presidente De Luca e dell’Assessore Fortini nell’Istituto Vittorino Feltre a San Giovanni a Teduccio, in occasione dell’apertura di un hub vaccinale all’interno dell’istituto, sono immagini che non si sarebbero mai dovute vedere all’interno di una scuola.

La “performance” messa in scena per il Governatore aveva come “attori” gli alunni, tutti minorenni, che interpretavano: medici, infermieri, militari e anche i contrari ai vaccini, che erano rappresentati, come si vede dalla foto, da due bambine con addosso un cartello con scritto “No Vax”.

Un’immagine che dice più di mille parole. A me ne viene una immediatamente: inaccettabile! Inaccettabile “usare” i bambini e ancora più inaccettabile è che accada all’interno di una istituzione, la scuola è istituzione, al cospetto delle istituzioni.

Il vaccino non è obbligatorio e fino a quando non lo sarà, la scuola deve rimanere fuori e i minori non possono essere “strumentalizzati”. Non è come dichiara De Luca, non sono “i parcheggiatori abusivi contro i pediatri” a discutere sul vaccino ai bambini.

Il mondo scientifico ne discute e le posizioni sono discordanti. Non avendo competenze non entro nel merito sanitario, ma dal punto di vista politico posso con certezza affermare che è sbagliato aprire hub vaccinali nelle scuole perché inasprirà le posizioni anche all’interno delle stesse famiglie. Che poi sia De Luca ad interpretare il ruolo di protettore degli studenti è una mistificazione.

De Luca ha chiuso illegittimamente, come decretato dal Tar, le scuole e questo ha causato danni incalcolabili ai nostri bambini. Altro che protettore, De Luca l’unico ruolo che può interpretare è quello di Mangiafuoco.

Alessandra Caldoro direttivo cittadino Fratelli d’Italia