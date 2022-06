Campania, accordo De Luca-opposizione per elezione Corecom. Pochi voti al candidato M5s nonostante gli inciuci

Eletta presidente Carola Barbato. Componenti sono stati eletti Carolina Persico e Simone Di Meo.

Accordo tra opposizione di centro destra e maggioranza politica di centro che sostiene il governatore della Campania Vincenzo De Luca per l’elezione dei componenti del Comitato regionale per le Comunicazioni(Corecom).

Dunque, con 29 voti è stata eletta presidente Carola Barbato (Sandro Modestino Feola ha ottenuto 3 voti, 9 schede sono risultate bianche e 6 nulle). Componenti sono stati eletti Carolina Persico (con 17 voti) e Simone Di Meo (14 voti). Braco Valentino Benedetto ha ottenuto 13 voti, due schede sono risultate bianche 4, una nulla.

Spiazzati Valeria Ciarambino e il Movimento 5 Stelle che fino all’ultimo minuto hanno tentato di stringere accordicchi con tutti per eleggere un loro candidato, Braco Valentino. Accordicchi saltati. I pentastellati sono rimasti con un pugno di mosche in mano. Il loro candidato Braco Valentino non ha ottenuto i voti sufficienti e non è stato sostenuto dagli uomini di De Luca. Ennesima pessima figura a cinque stelle.

CiCre