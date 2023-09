Radonjic trascina il Torino: doppietta e Salernitana ko 3-0

I campani senza Dia e Coulibaly sul terreno amico fanno harakiri

Radonjic, autore di una doppietta, è il protagonista dell’incontro tra Salernitana e Torino.

Nella 4^ giornata di campionato, i granata piemontesi s’impongono per 3–0 sui granata campani. Il primo gol lo segna Buongiorno, che sfrutta una deviazione di Lovato su un colpo di testa di Zapata. La Salernitana reagisce e colpisce un palo con Cabral, ma non riesce a pareggiare.

Il racconto dell’incontro

Nel primo tempo Paulo Sousa schiera Cabral, Candreva e Botheim in attacco. Juric deve fare a meno di Vlasic (in tribuna) e opta per Seck, con Zapata al posto di Sanabria. La Salernitana inizia bene e crea pericolo con una magia di Candreva, neutralizzata da Milinkovic-Savic. Il Toro risponde con la coppia Radonjic–Zapata e passa in vantaggio: Buongiorno approfitta di una deviazione di Lovato su un colpo di testa di Zapata e insacca.

Dopo il cooling break, la Salernitana sfiora il pari con un tiro di Mazzocchi, fuori di poco. Il Toro raddoppia con Radonjic, che s’invola dopo un’azione di Seck e un errore di Mazzocchi. Ochoa non è impeccabile ed è 0–2. La Salernitana ci prova ancora con Cabral, che centra il palo con Milinkovic–Savic battuto, ma Botheim non riesce a segnare.

Nel secondo tempo, il Torino travolge la Salernitana 3–0. Alla ripresa, Paulo Sousa cambia modulo e giocatori, ma non basta. Infatti, Radonjic segna due volte e sfiora il poker. Inoltre, Zapata e Seck lo assistono. La Salernitana prova a reagire con Ikwuemesi, ma Milinkovic–Savic salva. Tuttavia, il VAR annulla un gol a Radonjic per fuorigioco. Infine, il Torino conferma il buon momento e lascia la Salernitana senza vittorie.

Le dichiarazioni post partita del tecnico della Salernitana

Nonostante non sia stata una buona giornata per la Salernitana, che ha perso 3–0 contro il Torino, il tecnico dei campani, Paulo Sousa, ha ammesso le responsabilità della squadra e ha elogiato gli avversari. “Abbiamo sbagliato tutti qualcosa oggi, non voglio puntare il dito su nessuno. I ragazzi si sono impegnati in settimana, tuttavia il risultato è stato condizionato da episodi sfavorevoli. Se avessimo segnato prima dell’intervallo, infatti la partita sarebbe stata diversa. Complimenti al Torino e a Juric per la vittoria meritata“, ha detto Sousa.

Nel secondo tempo, poi, il mister ha cercato di cambiare qualcosa con le sostituzioni, ma il terzo gol del Torino ha spento le speranze. “Ho messo in campo dei giocatori freschi e esplosivi, ma dopo cinque minuti abbiamo subito il gol. Da lì la partita è cambiata e la squadra si è allungata e ha perso intensità. Dobbiamo lavorare molto sulla fase difensiva, dunque abbiamo bisogno anche che gli attaccanti facciano una buona pressione sul portatore di palla“, ha spiegato Sousa.

Infine, però, il tecnico ha espresso fiducia per il futuro. “Sono positivo per la stagione, il campionato è lungo. I giocatori danno tutto in settimana, inoltre c’è una grande sinergia tra squadra, società e tifosi e questo ci aiuterà molto. L’anno scorso siamo stati imbattuti per undici partite, quindi dobbiamo ritrovare quella continuità al più presto“, ha concluso Sousa.