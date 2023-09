Empoli batte Salernitana 1-0, gol e primi tre punti

I granata svogliati e senza identità fischiati nel finale da circa mille tifosi salernitani che certamente non meritano questo tipo di prestazione

Empoli batte Salernitana 1–0, alla Computer Gross Arena, e trova il primo gol e i primi tre punti. Baldanzi è il protagonista con una rete al 34‘ del primo tempo.

La squadra di Sousa non riesce a reagire e colpisce un palo nel finale con Jovane Cabral, tra l’altro il migliore in campo per i granata.

Empoli parte male e perde Pezzella e Bereszynski per infortunio.

In seguito, al 19‘ e al 20‘ Cancellieri e Walukiewicz sfiorano il vantaggio, ma Ochoa salva. Successivamente, al 21‘ la Salernitana segna, ma è fuorigioco.

Poco dopo Baldanzi sbaglia un gol facile, ma si fa perdonare al 34‘. Infatti, Cancellieri lo serve e lui insacca da vicino.

Di conseguenza, la Salernitana va in confusione e Maleh sfiora il 2–0 prima dell’intervallo.

Sousa cambia tre uomini, ma la Salernitana non migliora.

All’inizio della ripresa Kastanos e Bradaric provano a impensierire Vicario, ma senza successo. Empoli controlla e riparte, ma Shpendi è in fuorigioco e il gol non vale.

Inoltre, Fazzini, Shpendi e Gyasi provano a chiudere la partita, ma Ochoa tiene in vita i suoi. Nel recupero Jovane Cabral fa tremare l’Empoli con un tiro al palo.

Infine, finisce 1–0 per gli azzurri che esultano per la prima vittoria e raggiungono proprio la Salernitana in classifica con tre punti.

Le dichiarazioni di Paulo Sousa

Il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha espresso il suo rammarico per la sconfitta subita a Empoli. “È stata la nostra peggiore prestazione da quando sono qui. Non siamo stati bravi a costruire nel primo tempo e a finalizzare nel secondo. Abbiamo concesso troppo agli avversari che ci hanno messo in difficoltà“. Così ha detto Sousa in conferenza stampa.

Inoltre, Sousa ha ammesso che la squadra ha fatto male, ma ha anche sottolineato i progressi rispetto alla scorsa stagione. “Crediamo di poter fare bene e lavoriamo per vincere. La vittoria ci darebbe più convinzione. Abbiamo migliorato diverse cose, ma non basta per ottenere i tre punti“.

Infine, Sousa ha poi chiesto ai suoi giocatori di non mollare e di cercare la partita straordinaria che possa sbloccare la situazione. “Siamo gli stessi dell’anno scorso, quindi possiamo fare risultati importanti. Dobbiamo ritrovare la fiducia e ripartire nel nostro percorso“. Ha concluso Sousa.