A Giffoni Sei Casali un nuovo asilo nido comunale

Mercoledì apre il cantiere per la costruzione dell’edificio finanziato con fondi del Pnrr

Il Comune di Giffoni Sei Casali, mercoledì 20 settembre 2023, alle 10.30, darà il via ai lavori per un nuovo asilo nido in via Malchetelle al Casale Malche. Si tratta di un’opera finanziata grazie ai fondi europei Next Generation EU e ai fondi nazionali del Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale. L’investimento complessivo ammonta a oltre 800mila euro.

Inoltre, il nuovo asilo nido offrirà servizi innovativi e di qualità per le famiglie del territorio, come la possibilità di fruire di servizi adeguati, di partecipare a laboratori creativi e formativi e di usufruire di un’assistenza sanitaria personalizzata. Il Comune di Giffoni Sei Casali, infatti, ha voluto realizzare un progetto che rispondesse alle esigenze dei cittadini e che contribuisse allo sviluppo sociale ed economico della zona. Per questo motivo, il nuovo asilo nido sarà dotato di strutture moderne e sicure, di spazi verdi e attrezzati e, si spera, di personale qualificato e competente.

La soddisfazione del Sindaco

Il primo cittadino Francesco Munno ha espresso la sua soddisfazione per il progetto: “Siamo felici di poter realizzare questo asilo nido comunale. Sarà una struttura moderna e funzionale che ospiterà i bambini da 0 a 3 anni. Vogliamo garantire alle famiglie e alle giovani coppie un’opportunità di crescita e di sostegno”.

Francesco Munno – Sindaco Giffoni Sei Casali

L’asilo nido sarà suddiviso in due aree: una per i divezzi e una per i lattanti. Inoltre, ci saranno spazi adeguati per le attività socio educative e per la mensa. All’interno, ci sarà anche uno spazio dedicato all’ambulatorio pediatrico. Oltretutto, la struttura sarà costruita con materiali ecologici e riciclati, nel rispetto dell’ambiente. Pertanto, l’asilo nido sarà un luogo sicuro, accogliente e stimolante per i bambini e le famiglie.

La ditta Gaetano Battista Srl si occuperà della realizzazione dell’opera, che dovrebbe essere ultimata entro il prossimo anno. Inoltre, la ditta ha già espletato le procedure necessarie per l’inizio dei lavori secondo la normativa vigente. Pertanto, come anticipato, mercoledì si darà il via all’inizio dei lavori, con la speranza che gli stessi procedano senza intoppi. Sicuramente, la ditta Gaetano Battista Srl garantirà la qualità e la sicurezza dell’opera, che sarà realizzata con materiali di prima scelta e con tecniche all’avanguardia.

L’augurio è che da gennaio 2024 il Comune di Giffoni Sei Casali possa invitare tutti i genitori interessati a iscrivere i propri figli al nuovo asilo nido, che aprirà le sue porte.