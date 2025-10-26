Boom di visite al Plebiscito: successo per la ASL Napoli 1 Centro alle “Giornate della Salute”

Migliaia di cittadini in piazza per controlli gratuiti, prevenzione e informazione: un weekend dedicato al benessere e alla sanità pubblica.

Piazza del Plebiscito si è trasformata, sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, in un vero e proprio villaggio della salute. Dalle 9:30 alle 18:00, centinaia di cittadini – famiglie, bambini, anziani – hanno preso parte alla quarta edizione delle “Giornate Napoletane della Salute, Prevenzione e Benessere”, l’iniziativa gratuita dedicata alla tutela della salute e alla promozione del benessere per tutti.

L’evento, dal titolo “Salute per Tutti”, ha messo insieme eccellenze del mondo sanitario e accademico: l’Azienda Ospedaliera dei Colli, l’ASL Napoli 1 Centro, l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Università Vanvitelli, con il patrocinio del Comune di Napoli.

Sotto i gazebo allestiti all’ingresso principale della piazza, cittadini e visitatori hanno potuto accedere a screening gratuiti e consulenze specialistiche in numerosi ambiti clinici: endocrinologia, nutrizione, oculistica, dermatologia, pneumologia, otorinolaringoiatria e riabilitazione. Spazio anche per la neurologia, le cure palliative e le manovre di disostruzione pediatrica, fondamentali per la sicurezza dei più piccoli.

Ma la manifestazione non si è limitata ai controlli medici. Ai vari stand, operatori e dirigenti hanno illustrato progetti e attività di grande valore sociale: dal Dipartimento Dipendenze, impegnato nella prevenzione e nel trattamento del tabagismo e del gioco d’azzardo, al Dipartimento di Medicina Veterinaria della Federico II, che ha mostrato come la qualità dei prodotti alimentari derivi anche dal benessere degli animali, “dal pascolo al piatto”.

Importanti anche le iniziative dedicate alla salute mentale, allo stress lavoro-correlato, al mobbing e allo stalking, oltre alle attività teatrali rivolte a persone con disabilità e bisogni speciali, che hanno portato sul palco inclusione e sensibilità.

L’affluenza è stata altissima: migliaia di cittadini hanno scelto di dedicare il weekend alla prevenzione, trovando professionalità, accoglienza e un sistema sanitario pubblico efficiente e vicino alla gente.

Le testimonianze raccolte ai vari stand hanno messo in luce l’impegno e la passione di medici, operatori sanitari, associazioni e cooperative sociali, protagonisti silenziosi di un lavoro quotidiano spesso poco raccontato ma di enorme valore per la comunità.

Le “Giornate della Salute” si confermano così non solo un evento medico, ma una festa civica che unisce istituzioni, università e cittadini in un messaggio semplice ma potente: la prevenzione è il primo passo per una vita sana e per una società più consapevole.

Ciro Crescentini