Benevento, sindaco Mastella chiude le scuole: i genitori lo diffidano e si rivolgono al Prefetto

Riceviamo e pubblichiamo integralmente

Il Comitato genitori per la scuola Benevento e l’Associazione scuole aperte Campania, a seguito dell’ordinanza del Sindaco di Benevento Clemente Mastella, emanata in data odierna, con la quale è stata disposta la sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, dal 20 al 22 dicembre 2021 hanno inviato una formale diffida al Sindaco chiedendo l’immediato annullamento, in autotutela, dell’Ordinanza Sindacale prot 144263 del 18 dicembre 021, stante l’assoluta illegittimità, illogicità e carenza di motivazione della stessa.

Con la missiva il comitato e l’associazione segnalano l’accaduto al Prefetto di Benevento, dott. Carlo Torlontano, nella sua qualità di organo rappresentante del governo in ambito territoriale e lo invitano alla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la disposta sospensione dell’attività didattica, apertamente in contrasto con le già emanate e vigenti determinazioni ministeriali e governative.

Inoltre invitano e diffidano, con urgenza, il direttore generale dell’Asl Benevento alla trasmissione e diffusione dei dati epidemiologici rilevati in ambito strettamente territoriale, relativi al contesto scolastico e pediatrico, legittimanti l’adozione di misure di prevenzione dei contagi rafforzate rispetto a quelle previste in ambito nazionali, e tutt’ora vigenti.

Il Comitato genitori per la scuola Benevento

Associazione scuole aperte Campania,