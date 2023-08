Bacoli, sotto attacco hacker: la pagina Facebook del Comune a luci rosse

L’immagine di copertina e di profilo ritraggono una donna di chiare origini asiatiche in abiti succinti

Da alcune ore la pagina Facebook del Comune di Bacoli(Napoli) è sotto attacco degli hacker.

L’immagine di copertina e di profilo ritraggono una donna di chiare origini asiatiche in abiti succinti. Pubblicato un video in cui una giovane donna e un uomo anziano sono ripresi in atteggiamenti promiscui e ammiccanti.

Sulla questione è intervenuto il sindaco Josi Gerardo della Ragione con una nota su Facebook:

“Questa mattina è stata hackerata la pagina Facebook istituzionale del Comune di Bacoli. Siamo all’opera per ripristinare la normalità. Puntiamo a risolvere quanto prima. Vi invito a non cliccare sui contenuti promossi dalla pagina, in quanto potrebbero trasmettere virus ai vostri pc, cellulari, tablet. Sono giorni che segnalo la deriva politica di attacchi social che non mirano più ad accanirsi contro di me, contro il sindaco, contro l’amministrazione. Ma, incredibilmente, contro l’istituzione comunale. Contro la città. Contro il Municipio. Contro Bacoli. Un’opposizione al paese. È intollerabile, insopportabile. Ad ogni modo, noi rispondiamo sempre allo stesso modo. Con il lavoro, facendo il nostro dovere. E con il sorriso. Ringrazio gli uffici comunali, e quanti sono all’opera per ripristinare la pagina istituzionale della Città di Bacoli. Vi invito a diffondere, a condividere queste informazioni. Al fine di informare la popolazione. Denunceremo l’accaduto, grave, alle forze dell’ordine. Insieme, non ci ferma nessuno. Un passo alla volta“