Assistenti scolastici Napoli Servizi, una nota dei consiglieri Maresca-Forza Italia: “i lavoratori vanno valorizzati. Stop a qualsiasi esternalizzazione”

Interessato al servizio un noto consorzio di coop sedicenti rosse

Il gruppo comunale di Forza Italia scende in campo in favore dei lavoratori e delle lavoratrici dell’Azienda partecipata Napoli Servizi, impegnati presso le scuole statali e asili nido per assistere gli alunni diversamente abili. Tacciono, come sempre, gli esponenti della sinistra e del Pd, che stando ai soliti bene informati avrebbero dato già un consenso di massima alle esternalizzazioni e all’affidamento alle solite coop sedicenti rosse di un noto consorzio.

Significativa la nota dei consiglieri dei gruppi di Forza Italia al Consiglio comunale di Napoli, Iris Savastano e Salvatore Guangi e del Gruppo Maresca, Catello Maresca e Rosaria Borrelli.

“Si apprende con rammarico la notizia che a partire da settembre 2024 la Napoli Servizi spa non potrà più assicurare la presenza dei suoi operatori presso le scuole statati e gli asili nido per mancanza di fondi tali da soddisfare la richiesta di fabbisogno previsto dal piano di lavoro 2024 per le prestazioni in oggetto. Pertanto la riduzione ulteriore di personale specializzato di assistenza scolastica, già peraltro in sottorganico rispetto alle effettive esigenze delle scuole, graverà , come sempre sulle fasce più deboli che necessitano di maggior assistenza: i bambini diversamente abili – scrivono i consiglieri dell’opposizione – In che modo si cercherà di sostituirli? Forse esternalizzando il servizio? E se così fosse aggravando ulteriormente le casse Comunali? Inoltre, al di la dell’aspetto economico, chi garantirà la stessa esperienza e specializzazione acquisita negli anni da questi operatori?”

“Di certo non basterà un corso di formazione. Chiediamo, alla luce dei fatti esposti, l’impegno da parte dell’Amministrazione comunale a trovare soluzione a questa grave problematica. Oggi – aggiungono – i capigruppo hanno incontrato i lavorati della Napoli servizi chiedendo una nuova riunione dei capogruppo per trattare la situazione con gli assessori al ramo”.