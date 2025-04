Amedeo Manzo confermato alla guida di Napoli Holding

Il sindaco Manfredi firma il decreto. Baretta: “Holding centrale nel riordino delle partecipate”

Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato il decreto di nomina del nuovo Amministratore Unico della società Napoli Holding S.r.l.: sarà ancora Amedeo Manzo a ricoprire l’incarico, dopo essere stato selezionato attraverso l’avviso pubblico per le candidature.

La conferma di Manzo si inserisce nel percorso di riordino del sistema delle partecipate del Comune di Napoli, come spiegato dall’assessore al Bilancio, Pierpaolo Baretta: “Il rinnovo dell’Amministratore si inquadra in un processo di rafforzamento della Holding, che avrà un ruolo centrale nella governance. Puntiamo a riorganizzare i servizi pubblici attraverso filiere lunghe, processi integrati e un rinnovamento gestionale. Le partecipate godono di un sostanziale equilibrio finanziario: è il momento giusto per migliorare la sinergia tra le società e il Comune”.

Soddisfatto per la riconferma, Amedeo Manzo ha sottolineato l’importanza del lavoro già svolto e gli obiettivi per il futuro: “Il rinnovo rappresenta per me motivo di orgoglio. Continuerò l’opera di risanamento e modernizzazione delle partecipate comunali, come dimostra il caso ANM. Il riordino delle società è essenziale per razionalizzare le funzioni dell’amministrazione comunale, che oggi vive una fase di grande visibilità nazionale. Ringrazio il Sindaco, la Giunta e tutta l’amministrazione per la fiducia”.

Con la nomina dell’Amministratore Unico, il Comune ha anche completato la designazione del nuovo collegio sindacale di Napoli Holding S.r.l., composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Napoli Holding continuerà dunque a rappresentare un punto di snodo strategico nella gestione e nel coordinamento delle società partecipate cittadine, in un’ottica di efficienza, trasparenza e modernizzazione