Napoli: Abc, De Marco è il nuovo direttore

La decisione assunta dal Consiglio di amministrazione al termine di una procedura ad evidenza pubblica

Il consiglio di amministrazione di ABC, azienda idrica di Napoli, ha nominato l’ing. Sergio De Marco direttore dell’azienda per il prossimo triennio. La decisione è stata assunta al termine di una procedura ad evidenza pubblica.

De Marco ha svolto l’incarico dal 2008 di direttore generale della Sorical spa (società risorse idriche calabresi) , concessionaria regionale delle infrastrutture idriche, conseguendo nel 2022 la totale pubblicizzazione dell’azienda attraverso l’acquisizione del 100 per cento del capitale sociale da parte della Regione Calabria.



Alessandra Sardu, presidente di ABC, ha dichiarato: “A nome del CdA do il benvenuto all’ing. de Marco. Confidiamo di poter lavorare bene insieme grazie alla sua esperienza professionale di lungo corso e ad una sensibilità spiccata verso la vocazione pubblica del Servizio idrico integrato dimostrata sul campo. Giunge così al termine una procedura ad evidenza pubblica che ha visto una partecipazione importante, con candidature di alto profilo provenienti da tutta Italia, a conferma della grande attrattività di ABC nel panorama nazionale. Il CdA ringrazia l’ing. Pennarola per l’importante lavoro svolto in questi anni in qualità di direttore, e confida di poter ancora contare sul suo prezioso apporto in qualità di dirigente”