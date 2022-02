Zelensky: “Ucraina disponibile a rinunciare alla Nato, rimanere neutrale e a dialogare con la Russia”

In cambio chiede garanzie di sicurezza

Il governo dell’Ucraina pronto a rimanere neutrale e rinunciare all’ingresso nella Nato. Questo è quanto si evince chiaramente dalle dichiarazioni rilasciate dal presidente Zelensky in un video pubblicato dai media ucraini. “Non abbiamo paura di parlare con la Russia, di parlare di tutto. Garanzie di sicurezza per il nostro Paese, uno status neutrale. Disponibili a rinunciare alla Nato. Ma ora non siamo nella NATO: quali garanzie di sicurezza avremo? Quali Paesi ce ne daranno?”

Frasi significative di notevole peso politico, considerato che il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov aveva affermato che “lo stato neutrale e il rifiuto di ospitare sistemi d’arma offensivi sono le linee rosse di Putin per l’Ucraina” e, in tal senso, Zelensky pare avere intravisto uno spiraglio per uscire dal conflitto al più presto.