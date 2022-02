L’esercito russo prende il controllo della centrale nucleare di Chernobyl per impedire attentati terroristici

I paracadutisti russi hanno preso il pieno controllo del territorio nell’area della centrale nucleare di Chernobyl. L’annuncio è stato dato dal portavoce del Ministero della Difesa, il maggiore generale Igor Konashenkov.

Le azioni dei paracadutisti russi sono una garanzia per impedire che formazioni nazionaliste o altre organizzazioni terroristiche possano approfittare dell’attuale situazione nel paese per organizzare una provocazione o un attentato.

Il governo russo ha impedito la fabbricazione delle cosiddette “bombe sporche”, utilizzando il materiale radioattivo ancora presente nella centrale, circa 200 tonnellate di scorie nucleari. Cosa sono le bombe sporche? Una bomba sporca è un’arma che combina materiale radioattivo con esplosivi convenzionali che potrebbe contaminare l’area intorno all’agente di esplosione con materiale radioattivo, ma non sarebbero presenti radiazioni sufficienti per causare gravi malattie o morti. Il risultato reale e voluto sarebbe quello di creare danni psicologici, non fisici, attraverso il panico e il terrore su larga scala, ma non è detto che non si possano procurare anche danni fisici.