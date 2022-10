Violenta rapina a Coroglio, 18enne accoltellato in prognosi riservata

I malviventi hanno affiancato una coppia di giovani sullo scooter e li hanno fatti cadere per rubargli le collanine.

Rapina alle 5 di questa nella zona di Coroglio a Napoli. Vittime un diciottenne e una diciannovenne. I ragazzi erano a bordo di uno scooter quando sono stati avvicinati da due malviventi che li hanno fatti cadere dal mezzo per rubare loro le collanine. Il ragazzo, che ha avuto una colluttazione con i banditi, è stato anche accoltellato allo sterno e alla schiena. Ora è ricoverato al Cardarelli in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. La ragazza ha riportato più contusioni, trasportata dal 118 all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta è stata dimessa con sette giorni di prognosi.

Sull’accaduto indagano ora i carabinieri di Bagnoli.