Vergogna vitalizi: in migliaia protestano a Roma

In piazza Santi Apostoli la manifestazione del M5s contro il tentativo di ripristinare il privilegio, cancellando la riforma

In migliaia da tutta Italia, secondo le prime stime, per dire no al ritorno di un simbolo della casta: i vitalizi, tagliati da una riforma voluta dal M5s. Una riforma messa in discussione dai ricorsi di decine di ex parlamentari. Al Senato, dove è scattato l’allarme, la decisione spetta alla Commissione contenziosa, un organo interno. Da indiscrezioni sembra che l’orientamento sia favorevole ad accogliere i reclami, e cancellare la sforbiciata agli assegni. Per questo il Movimento 5 stelle chiama a raccolta quanti vogliono opporsi all’odioso privilegio, nella manifestazione #MaiPiùVitalizi.

“Pensare che quel passato possa tornare, fa ribrezzo – scrive sui social il capo politico reggente del M5s, Vito Crimi -. Pensare che quell’epoca -in cui bastavano pochi anni di Parlamento, perfino pochi giorni, per assicurarsi una pensione a vita- possa ripresentarsi, fa indignare. Allora dobbiamo reagire, per ridare dignità a chi deve lavorare 40 anni, una vita intera, per meritarsi la pensione”. Crimi aggiunge: “Qualche distributore di fake news ci accusa di andare in piazza ‘contro il nostro stesso governo’. È falso. Il Governo non c’entra nulla”. E quindi ricorda: “A decidere sui ricorsi presentati da quegli oltre 700 ex senatori che rivogliono il vitalizio sarà una commissione del Senato, i cui membri sono nominati dalla Presidente Casellati (Forza Italia) e per la maggior parte di opposizione. Lì ci saranno anche senatori che hanno maturato il diritto al vitalizio, chiamati a decidere sui vitalizi. Lì, in mezzo a quei conflitti d’interesse, il Governo non ha voce. E allora la voce dobbiamo cercarla e farla crescere fuori, nel luogo più bello in cui i cittadini possono ritrovarsi ed esprimersi liberamente: in piazza”.