Napoli, incidente tra Capodichino e la Tangenziale: muore motociclista

Il traffico transita su una corsia

Un motociclista ha perso la vita, e un altro passeggero è rimasto ferito, in un incidente stradale avvenuto nel tratto compreso tra la Diramazione Capodichino e la Tangenziale di Napoli in direzione Pozzuoli.

Sul luogo dell’evento – informa Autostrade – sono intervenuti i soccorsi, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Sono in corso i rilievi da parte degli enti competenti. Il traffico transita su una corsia e si registra 1 km di coda in direzione Napoli