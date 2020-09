Val Susa: arrestata la portavoce NoTav, Dana Lauriola. Criminalizzata una lotta sociale

Momenti di tensione con le forze dell’ordine, fermato un attivista

Momenti di tensione alle prime luci dell’alba a Bussoleno, in Val Susa. Agenti della Digos hanno arrestato Dana Lauriola, 38enne portavoce del movimento No Tav e attivista del centro sociale Askatasuna. L’arresto di Dana ha provocato uno scontro tra le forze di polizia e i militanti No Tav che avevano promosso un presidio permanente per contestare la decisione del tribunale di Torino di respingere la richiesta di misure alternative per la donna, condannata in via definitiva a due anni per un episodio del 3 marzo 2012, quando circa 300 persone bloccarono il casello di Avigliana della Torino-Bardonecchia permettendo alle vetture di passare senza pagare il pedaggio. Durante la protesta di oggi è stato arrestato un attivista del Movimento, Stefano Milanesi ex militante di Prima Linea

Carica a freddo contro i no tav CARICA A FREDDO CONTRO I NO TAV ACCORSI PER PORTARE SOLIDARIETA' A DANALa Val Susa è fuori dallo Stato di Diritto, qui è accettabile che una donna venga arrestata e condotta in carcere per due anni per aver fatto un intervento a megafono, è possibile fare un blitz e militarizzare un'intera area del paese con decine e decine di celerini, è accettabile che vengano caricati a freddo degli abitanti di Bussoleno la cui unica colpa è quella di aver voluto salutare una propria concittadina finita nelle mani dell'ingiustizia.Come se non bastasse, mentre questo enorme dispositivo di uomini e mezzi veniva messo in campo per tradurre Dana i carcere, tre volanti dei carabinieri notificavano a Stefano, compagno No Tav, i domiciliari per 5 mesi.Questa è un'occupazione militare, questa è una vergogna!Ma non lasceremo Dana e Stefano da soli, continueremo a resistere ogni giorno con più determinazione. Questa sera alle 20:30 a Bussoleno, in Piazza della Chiesa, si terrà una fiaccolata di solidarietà con gli arrestati. Dana e Stefano liberi subito! La valle è al fianco di chi #resiste! Publiée par Notavinfo Notav sur Mercredi 16 septembre 2020 Momenti di tensione per l’arresto di Dana

“Mentre una pandemia sta sconvolgendo il pianeta, le priorità che vengono portate avanti sono chiare, continuare a finanziare il sistema delle grandi opere inutili e perseguitare, arrestare, colpire chi vi si oppone – affermano i No Tav in un lungo comunicato – Questa mattinata ha sancito che la Val Susa è fuori dallo Stato di Diritto, è un territorio occupato come diciamo da anni, dove le forze dell’ordine possono fare il buono e il cattivo tempo al servizio dei potenti senza che nessuno dagli scranni istituzionali faccia domande“, aggiungono i No Tav, che parlano di “vergognosa prepotenza contro una donna, una compagna e contro un intero territorio“. E denunciano una “carica a freddo” delle forze dell’ordine, nella quale sostengono che un giovane No Tav sia stato ferito alla testa. “Che dire di questo governo supino allo strapotere delle lobbies del cemento e del mattone? Che dire di quella parte di maggioranza che per anni si è professata No Tav? Quelli che si professavano vicini alle esigenze dei cittadini adesso tacciono di fronte allo Stato d’eccezione che viene applicato in tutta la sua violenza in Val Susa – conclude la nota – In valle si continua a resistere da trent’anni con determinazione e senza paura, e noi continueremo a farlo, perchè sappiamo che questa grande opera è mortifera, sappiamo che non vogliamo un futuro di devastazione, inquinamento, tumori e desolazione sociale per il territorio in cui viviamo”

CiCre