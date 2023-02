Usb alla Meloni: “Stop al finanziamento della guerra in Ucraina. Aiutare curdi, siriani e turchi colpiti dal terremoto”

Efficace proposta dell’organizzazione sindacale indipendente

L’Unione Sindacale di Base USB), organizzazione sindacale indipendente ha lanciato un appello al governo di Giorgia Meloni per promuovere iniziative immediate in soccorso delle popolazioni turche, curde e siriane colpite dal terremoto di questa notte.

L’Usb ha chiesto al governo “congelare tutte le ingenti risorse finanziarie destinate dall’Italia al teatro di guerra in Ucraina, per dirottarle sul sostegno alle popolazioni così duramente piagate. Non solo quella della Turchia ma anche della Siria, che pare essere stata dimenticata dal nostro governo, e il martoriato popolo curdo“. Il sindacato indipendente ha chiesto al governo di attivarsi con gli altri paesi della Unione Europea affinché agiscano nello stesso modo.

CiCre