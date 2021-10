Trieste, 5 mila al corteo anti Green Pass: “La gente come noi non molla mai”

In testa Stefano Puzzer portavoce del Coordinamento 15 ottobre

Nuovo corteo anti Green Pass a Trieste, ritmato dallo slogan “La gente come noi non molla mai”. In 5 mila si sono mossi dall’abitato di Domio, per bloccare poi via Flavia, un’arteria molto trafficata, prima di dirigersi verso l’oleodotto della Siot.

In testa Stefano Puzzer, portavoce del Coordinamento 15 ottobre, che ha preannunciato per domani altre iniziative, in relazione alla risposta del Consiglio dei ministri alle proposte presentate al ministro Stefano Patuanelli sabato scorso. “Se il governo giovedì rigetterà le richieste che abbiamo fatto sabato scorso al ministro Patuanelli noi andremo avanti nella nostra protesta, lo faremo pacificamente, anche in porto, ma sempre con le stesse modalità, senza però bloccare mai nessuno. Noi non siamo qui per mettere in crisi la nostra città, per dar fastidio ai cittadini che non la pensano come noi. Quindi se potremo evitare disagi alla cittadinanza lo faremo sicuramente” – ha affermato Stefano Puzzer