Tragedia a Montecorvino Rovella: donna trovata senza vita in casa, si cerca il compagno

Dramma nelle prime ore di oggi a Montecorvino Rovella (Salerno) in una palazzina di via monsignor Franchini, dove una donna di 47 anni è stata rinvenuta priva di vita all’interno della propria abitazione. Il corpo, riverso sul pavimento, è stato scoperto dai carabinieri della Stazione locale, allertati dai parenti del compagno della vittima, che da ore non riuscivano a contattare la coppia.

Inutile l’intervento dei sanitari del 118: per la donna, conosciuta in paese con il nome di Tina, non c’era ormai più nulla da fare. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno, sono in corso per accertare le circostanze della morte. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella del femminicidio.

Il compagno della 47enne, al momento, risulta irreperibile. I carabinieri stanno conducendo ricerche su tutto il territorio per rintracciarlo e ascoltare la sua versione dei fatti.

La vittima era madre di tre figli, il maggiore dei quali ha 24 anni, nati da una precedente relazione. Il paese è sotto shock.

Presente sul luogo del ritrovamento anche il sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D’Onofrio, che ha espresso cordoglio e sgomento per quanto accaduto: «Se fosse femminicidio, condanniamo con fermezza questo gesto brutale. Ovviamente ci stringiamo intorno alla famiglia di Tina».

Il primo cittadino ha poi aggiunto: «Non ci sono mai giunte segnalazioni da parte della coppia. Siamo frastornati da quanto accaduto».

Nel frattempo, la comunità resta in attesa di sviluppi, mentre le forze dell’ordine proseguono le attività investigative per fare piena luce sull’accaduto.

