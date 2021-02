Torre del Greco: Video pestaggio sui social, identificati i responsabili

Sono un 17enne e un 22enne

Sono stati identificati gli autori del pestaggio avvenuto la scorsa settimana a Torre del Greco (Napoli). Si tratta di un 22enne di Boscotrecase e di un 17enne di Boscoreale, entrambi incensurati. I due sono stati denunciati per lesioni personali. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione di Torre del Greco e dagli agenti del commissariato di polizia locale. Il pestaggio avvenuto nella città vesuviana era stato ripreso e il video era finito sui social network scatenando indignazione perchè in una prima fase si era pensato a una aggressione a sfondo omofobo. I carabinieri fanno però sapere che la vittima, quando ha presentato denuncia, ha riferito di non essere stata bersaglio di insulti omofobi.