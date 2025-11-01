Torre del Greco: agente ucciso da Suv in fuga, arrestato 28enne

Nella notte lungo viale Europa lo scontro con una volante ha provocato la morte del capopattuglia Aniello Scarpati e il grave ferimento del collega. Il conducente, risultato positivo ai test antidroga, è accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso

Nella notte, intorno alle ore 2, un grave incidente lungo viale Europa ha provocato la morte dell’agente capopattuglia Aniello Scarpati, 47 anni, e il ferimento in condizioni serie dell’agente alla guida della volante, Ciro Cozzolino, 38 anni, attualmente in prognosi riservata all’ospedale del Mare di Napoli.

Stando alle ricostruzioni, un Suv lanciato ad alta velocità nella parte in discesa di viale Europa avrebbe sbandato in curva, invaso la corsia opposta e si è scontrato violentemente con la volante della polizia impegnata in servizio di controllo del territorio. L’impatto ha mandato in frantumi le fiancate di entrambi i mezzi; la volante si è ribaltata ed è finita in un burrone vicino alle officine Grandi Riparazioni delle Ferrovie dello Stato. Sul posto sono intervenute ambulanze, polizia e carabinieri. Nonostante gli sforzi, gli operatori hanno constatato il decesso immediato di Scarpati, che lascia moglie e tre figli. Il collega Cozzolino è stato estratto e trasportato d’urgenza.

Le indagini hanno condotto all’arresto del 28enne imprenditore tessile di Ercolano, ritenuto alla guida del Suv. È accusato di omicidio stradale aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti: gli esami tossicologici hanno fatto risultare tracce nel sangue. Con lui erano a bordo altre cinque persone – due maggiorenni di 46 e 40 anni, e tre minorenni di 17 e due di 13 anni – le quali risultavano assenti dal luogo dell’impatto all’arrivo dei soccorsi. Quattro di loro, tra cui il 28enne, si sarebbero recati al nosocomio Maresca per cure, per poi allontanarsi prima dell’arrivo degli inquirenti. Il giovane, tuttavia, è stato rintracciato poco dopo all’ospedale Maresca e poi sottoposto all’esame antidroga.

La Procura di Torre Annunziata sta valutando la posizione del 28enne e degli altri due maggiorenni, mentre quella dei tre minorenni è al vaglio della Procura per i minorenni. Al 28enne è contestata anche l’omissione di soccorso nei confronti dei poliziotti e degli altri passeggeri.

La vicenda ha suscitato profondo cordoglio nel mondo istituzionale: tra i messaggi ricevuti quelli del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia Vittorio Pisani. Il Comune di Torre del Greco, guidato dal sindaco Luigi Mennella, ha annunciato il lutto cittadino in occasione dei funerali.

Una drammatica notte che ha scosso la comunità torrese, con la rete dei soccorsi e delle istituzioni mobilitati. Le autorità proseguono le indagini per ricostruire ogni dettaglio dell’impatto e delle responsabilità correlate.

Ciro Crescentini