29 Settembre 2025
Attualità 0
Su Radio Amore torna “Napoli, meraviglie e contraddizioni”: focus sulla scuola campana

La trasmissione in onda martedì 30 settembre

Martedì 30 settembre 2025, alle ore 16, torna su Radio Amore (105,80 FM) la seconda edizione della trasmissione radiofonica “Napoli, meraviglie e contraddizioni”. La prima puntata sarà dedicata a un tema di grande attualità: “La scuola di Napoli e della Campania tra diritti e disuguaglianze”.

Sandro Fucito

A condurre il dibattito sarà Sandro Fucito, affiancato da ospiti autorevoli del mondo della scuola e delle politiche sociali: Maria Rosaria De Matteo, insegnante; Gabriella Talamo, dirigente scolastica; Pina Castellano, lavoratrice di Napoli Servizi nel settore sociale; Toni Nocchetti, presidente dell’Associazione Tuttiascuola; e Lucia Fortini, assessore regionale a Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili.

La trasmissione sarà trasmessa in diretta su Radio Amore, in FM e in streaming web, con possibilità di seguirla anche sulla pagina Facebook della radio.

CiCre

Condividi sui social network
  • pinterest
300