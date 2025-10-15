SGB diserta l’incontro su Napoli Servizi: “Solo teatro politico”

Il sindacato attacca Baretta: nessun piano industriale ricevuto, confronto farsa a fini elettorali

Il Sindacato Generale di Base (SGB) ha deciso di non partecipare all’incontro convocato per il 16 ottobre dall’assessore al bilancio del Comune di Napoli, Pier Paolo Baretta, sul futuro della Napoli Servizi Spa. Dopo mesi di riunioni mai realmente avviate, il sindacato denuncia l’ennesimo episodio di “teatro politico”.

Durante il primo incontro, tenutosi il 15 ottobre, tutte le sigle sindacali presenti – SGB compresa – hanno lamentato di non aver ricevuto la bozza del piano industriale oggetto della discussione, nonostante l’assessore affermasse il contrario. Baretta ha quindi rinviato l’appuntamento al giorno successivo, promettendo l’invio immediato del documento. Tuttavia, SGB dichiara di non aver ricevuto nulla e considera il confronto una “presa in giro” con obiettivi meramente elettorali, vista anche la coincidenza tra la scadenza del contratto di servizio e la data delle prossime elezioni regionali in Campania (24 novembre).

Il sindacato ribadisce la sua posizione: Napoli Servizi deve restare interamente pubblica, senza esternalizzazioni né precarizzazione del lavoro. Tra le priorità: nuove assunzioni, adeguamento contrattuale, stabilizzazione dei ticket e riconoscimento del lavoro notturno secondo il CCNL. SGB si dice pronta a sostenere ogni forma di mobilitazione collettiva dei lavoratori, anche in sinergia con altre organizzazioni sindacali.