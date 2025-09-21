Sciopero Generale del 22 Settembre: l’Italia si ferma per Gaza

Cortei da Nord a Sud, forte adesione di studenti, educatori e personale scolastico

Lunedì 22 settembre l’Italia sarà attraversata da uno sciopero generale nazionale indetto da numerose sigle sindacali di base, tra cui USB, ADL Cobas, CUB e altri, in solidarietà con la popolazione palestinese e contro l’escalation militare nella Striscia di Gaza. La mobilitazione coinvolgerà oltre 80 città, con adesioni trasversali in tutti i settori: trasporti, istruzione, logistica, porti, sanità e pubblica amministrazione.

La protesta nasce per denunciare il blocco degli aiuti umanitari da parte dell’esercito israeliano, l’inerzia delle istituzioni italiane ed europee, e per sostenere la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, che vede a bordo anche lavoratori e sindacalisti italiani diretti verso Gaza con beni di prima necessità.

Ma il cuore della protesta batte anche contro le politiche del Governo Meloni sul piano nazionale: l’aumento delle spese militari fino al 5% del bilancio dello Stato, l’adesione al piano europeo di riarmo da 800 miliardi, e l’assenza di investimenti reali in salari, pensioni, scuola e sanità sono tra i principali motivi dello sciopero.

Una delle iniziative più significative sarà quella di Napoli, dove studenti, docenti ed educatori si uniranno in piazza per affermare con forza il ruolo educativo e politico della scuola pubblica. Il network educativo “Dalla Parte dei Bambini”, con l’adesione del Collegio dei Docenti, parteciperà al corteo dietro lo striscione con lo stesso nome, a partire dalle ore 9:30 in Piazza Mancini.

“La scuola ha il dovere di formare coscienze critiche e consapevoli, capaci di rompere l’anestesia sociale che ci paralizza di fronte alla tragedia di Gaza”, ha dichiarato la direttrice del network, Rachele Furfaro. “Scegliere di discutere in classe di ciò che accade oggi in Palestina significa tutelare la funzione educativa della scuola. È solo attraverso l’educazione alla pace, alla giustizia sociale e alla solidarietà che possiamo costruire una cittadinanza planetaria”.

Il Collegio dei docenti ha sottolineato come, in meno di due anni, il numero delle vittime civili in Palestina abbia raggiunto livelli inimmaginabili: “Non si tratta solo di empatia, ma di una questione di giustizia e di rispetto della vita. Una comunità matura non può permettersi il lusso dell’indifferenza”.

Anche in altre città la componente studentesca sarà protagonista. Si prevede una forte partecipazione degli studenti medi e universitari, che marceranno al fianco dei lavoratori in numerose piazze. In molte località i cortei si concentreranno davanti a scuole e università.

Disagi sono previsti soprattutto nel settore dei trasporti: l’astensione coinvolgerà il personale di Trenitalia, Trenord, Trenitalia Tper, oltre ai servizi locali di bus e metro. Lo stop è previsto dalle 00:00 alle 23:00 di lunedì 22 settembre, con conseguenti ritardi e cancellazioni.

Presidi e cortei sono attesi anche nei principali porti italiani e nei nodi ferroviari strategici. Le manifestazioni punteranno simbolicamente a “circondare le grandi stazioni”, bloccando fisicamente la normalità per denunciare la complicità del Governo italiano con le politiche di guerra.

Nonostante l’ampia mobilitazione sociale, nessuno dei principali esponenti politici dell’opposizione ha annunciato la partecipazione alle manifestazioni del 22 settembre. Alcuni, come Giuseppe Conte (M5S) ed Elly Schlein (PD), hanno preso parte alla mobilitazione organizzata dalla CGIL lo scorso venerdì, ma non saranno presenti nelle piazze dello sciopero generale.

La protesta, tuttavia, si annuncia ampia e determinata, con una parola d’ordine chiara: “Stop al genocidio, basta armi, giustizia per la Palestina”.

Elenco completo delle manifestazioni del 22 settembre

Trentino-Alto Adige

Trento: ore 16:00, Via Piave, Commissariato del Governo

Bolzano: ore 15:30, Piazza della Stazione

Piemonte

Torino: ore 10:30, Piazza Carlo Felice

Cuneo: ore 10:00, Piazza Europa

Novara: ore 10:00, Piazza Matteotti

Verbania: ore 17:00, da Palazzo Flaim (Intra) al Municipio di Pallanza

Alessandria: iniziative locali

Aosta: ore 10:00, Piazza Arco di Augusto

Lombardia

Milano: ore 10:00, Piazzale Cadorna

Bergamo: ore 18:00, Prefettura, Via Tasso

Pavia: ore 7:30, Stazione

Brescia: ore 10:00, Piazza Loggia

Lecco: ore 9:00, Piazza XX Settembre

Monza: ore 17:00, Piazza Castello

Darfo Boario Terme: ore 18:00, Piazzale Autostazione

Liguria

Genova: ore 8:00, porto, Varco Albertazzi

La Spezia: ore 9:30, Piazza Brin

Chiavari: ore 8:00, Piazza Madonna dell’Orto

Imperia: ore 9:30, Piazza Ulisse Calvi

Veneto

Venezia Marghera: ore 10:00, Piazza Giovannacci

Verona: iniziative locali

Padova: ore 18:00, Piazza Garibaldi

Bassano del Grappa: ore 18:00, Piazza Libertà

Friuli-Venezia Giulia

Trieste: ore 10:00, Varco 4 del Porto

Emilia-Romagna

Bologna: ore 10:30, Piazza Maggiore

Ferrara: ore 9:30, Piazzale della Stazione

Modena: ore 10:30, Piazza Grande

Parma: ore 10:00, Piazza Garibaldi

Piacenza: ore 17:00 in bici a Piazza Cavalli, corteo ore 18:00

Ravenna: ore 9:00, Piazza del Popolo

Reggio Emilia: ore 18:00, Piazza Prampolini

Rimini: ore 9:00, Arco d’Augusto

Vergato (BO): ore 9:30, Piazza della Stazione

Toscana

Firenze: ore 9:00, Rotonda di Calenzano

Pisa: ore 9:00, Piazza XX Settembre

Livorno: ore 6:00, porto, Varco Valessini

Grosseto: ore 10:00, Piazza Rosselli

Lucca: ore 15:00, Piazza San Michele

Piombino: ore 9:00, Piazza Cappelletti

Umbria

Perugia: ore 9:30, Piazza Vittorio Veneto

Terni: ore 9:00, Largo Don Minzoni

Orvieto: ore 9:30, Piazza Fracassini

Marche

Ancona: ore 17:30, Mole Vanvitelliana

San Benedetto del Tronto: ore 13:00, via Francesco Morosini 27 (verso il porto di Ancona)

Lazio

Roma: ore 11:00, Piazza dei Cinquecento

Civitavecchia: ore 9:30, Porto, Molo Vespucci

Monterotondo: ore 9:00 Comune, ore 17:30 Stazione

Formia: ore 9:00, Piazza della Vittoria

Rieti: ore 8:00, Piazza Mazzini

Abruzzo e Molise

Pescara: ore 10:00, Piazza Sacro Cuore

Termoli: ore 8:00, Piazza Donatori di Sangue

Campania

Napoli: ore 9:30, Piazza Mancini

Salerno: ore 9:00, Varco Ponente

Sorrento: ore 9:30, Porto

Benevento: ore 10:00, via Napoli

Grottaminarda (AV): ore 10:00, Piazza XVI Marzo

Acerra: ore 10:00, Piazza Duomo

Basilicata

Potenza: ore 9:30, Chiesa di Santa Maria (Piazza Aldo Moro)

Matera: ore 17:30, Piazza Vittorio Veneto

Calabria