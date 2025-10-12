Sciame sismico ai Campi Flegrei, scosse lievi nel pomeriggio

Magnitudo 2.5 per gli eventi più intensi. Nessuna criticità rilevata

Dalle prime ore del pomeriggio, l’area dei Campi Flegrei è interessata da uno sciame sismico di lieve entità. I sismografi hanno rilevato diverse scosse, le più significative delle quali si sono verificate alle 15:35 e alle 17:01, entrambe con una magnitudo di 2.5.

Al momento non si registrano danni rilevanti. Le autorità competenti continuano a monitorare attentamente la situazione. Restate aggiornati e seguite solo fonti ufficiali per ulteriori comunicazioni.

