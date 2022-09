San Donato Milanese, protesta davanti al Palazzo Eni: “le bollette pagatele voi”

Cresce la protesta sociale contro il Carovita

Presidio di lotta davanti al Palazzo dell’Eni a San Donato Milanese dei manifestanti contro le speculazioni e il caro bollette.

“Se chi ci governa tutela esclusivamente gli interessi di multinazionali dell’energia come Eni, A2A, Enel, sta a noi organizzarci per evitare il ricatto sulle nostre condizioni di vita a cui ci vogliono sottoporre. Non accetteremo una nuova austerità energetica per gonfiare le tasche delle multinazionali” – dicono i manifestanti.