Salerno, scontrini fiscali azzerati: negozio multato per 1,5 milioni

Il titolare emetteva i documenti contabili indicando regolarmente l’importo delle transazioni, salvo poi, in un secondo momento, “rettificare” l’ammontare del valore

Blitz della Guardia di Finanza di Sala Consilina, in provincia di Salerno in un negozio specializzato in articoli casalinghi. Scoperto un singolare meccanismo per evadere le tasse.

A quanto emerso il titolare emetteva scontrini fiscali indicando regolarmente l’importo delle transazioni, salvo poi, in un secondo momento, “rettificare” l’ammontare del valore delle operazioni, azzerando il corrispettivo da comunicare all’Agenzia delle Entrate.

Circa 3 mila scontrini fiscali azzerati. In questo modo riusciva ad evadere sistematicamente le tasse.

Il titolare è stato multato con una sanzione pecuniaria di quasi 1 milione e mezzo di euro ed una sanzione accessoria della sospensione dell’attività per un mese.