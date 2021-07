Roma, 3 mila in Piazza del Popolo contro il Green Pass per la libertà di scegliere

Iniziativa promossa dal “Comitato Libera Scelta”

Tremila persone hanno partecipato in Piazza del Popolo a Roma alla manifestazione organizzata dal “Comitato Libera Scelta” per protestare contro il Lasciapassare cosiddetto Green Pass, che dal 6 agosto sarà obbligatorio per una serie di attività. Promotore della manifestazione l’avvocato penalista Edoardo Polacco. E’ stato lui a mettere a punto una serie di denunce contro Roberto Burioni, Matteo Bassetti, Ilaria Capua e il presidente dell’ordine nazionale dei medici Filippo Anelli, rei di disinformare sul covid. “Ne stiamo preparando una anche per Draghi”, assicura.

Altre iniziative di lotta sono stata replicate in contemporanea in una decina di altre piazze italiane, comprese Milano, Torino, Bologna e Pesaro.