Ricigliano, Salerno: tanta paura per la scossa di terremoto. Non si registrano danni

Magnitudo 3.8 avvertita questa mattina alle 10,23

Tanta paura a Ricigliano, comune della provincia di Salerno al confine con la Basilicata, per la scossa di terremoto magnitudo 3.8 avvertita questa mattina alle 10.23.

“E’ stata molto forte – ha detto il sindaco, Giuseppe Picciuoli – ma fortunatamente non si registrano danni”. “La scossa di stamani – ha aggiunto Picciuoli- ci ha fatto ricordare i momenti vissuti con il sisma del 1980, ma allora il nostro paese subì ingenti danni. Ci siamo subito attivati per verificare se ci fossero state delle conseguenze, ma al momento non registriamo nulla”.

Qualcuno è sceso in strada subito dopo la scossa, che è stata breve. Ricigliano è un piccolo centro di poco più di mille abitanti. A seguito del sisma del 1980, le abitazioni sono state ricostruite secondo i più moderni criteri antisismici