Reparti speciali britannici in Ucraina per addestrare gli uomini di Kiev

Lo rivela il quotidiano Times. A quanto pare le truppe erano già state inviate in Ucraina dopo l’invasione della Crimea nel 2014, ma sarebbero state ritirate lo scorso febbraio per evitare scontri tra Russia e membri Nato.

Componenti delle forze militari speciali britanniche addestrano truppe ucraine a Kiev, per la prima volta dall’inizio dell’invasione russa. Lo rivela il Times, spiegando che gli ufficiali di due battaglioni di stanza a Kiev e intorno alla capitale ucraina hanno riferito al giornale di aver ricevuto addestramento militare dai soldati britannici nelle ultime due settimane.

Il capitano Yuriy Myronenko, il cui battaglione si trova a Obolon, a nord di Kiev, ha spiegato che i soldati delle forze speciali erano venuti per istruire le nuove reclute sull’uso dei Nlaw, i missili anticarro forniti dal Regno Unito.

Il ministero della Difesa di Londra non ha confermato. A quanto pare i militari britannici erano già stati inviati in Ucraina dopo l’invasione della Crimea nel 2014, ma sono stati ritirati lo scorso febbraio per evitare scontri tra Russia e membri Nato.

CiCre