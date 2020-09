Referendum, appello di Di Maio per il Sì: “Risparmio da 300.000 euro al giorno”

Il ministro degli esteri: “Quella di ieri a Napoli una piazza speciale, piena di calore. Non molliamo, possiamo rendere l’Italia normale, moderna, in linea con gli standard europei”

Nell’ultimo giorno di campagna referendaria, Luigi Di Maio lancia l’ultimo appello per il Sì al referendum costituzionale. E lo fa omaggiando Napoli, dove ieri il Movimento 5 Stelle ha tenuto una manifestazione elettorale in piazza Carità.

“Quella di ieri sera – scrive sui social il ministro degli esteri – è stata una piazza speciale, piena di calore, che ha visto tutti decisi e compatti per ribadire il SÌ al taglio di 345 parlamentari. Anche oggi sarò tra la gente per spiegare a tutti le ragioni di questa riforma”. Quindi ricorda: “Manca poco, non molliamo e ricordate che con un Sì possiamo rendere l’Italia normale, moderna, in linea con gli standard europei. E in più andremo a risparmiare anche 300mila euro al giorno”.