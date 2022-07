Putin: “Le sanzioni produrranno conseguenze catastrofiche per il mercato dell’energia”

“Gli europei cercano di sostituire il gas russo? Il risultato sarà l’aumento dei prezzi per i consumatori”

Le sanzioni alla Federazione Russia provocano molti più danni ai Paesi che le impongono. Il Presidente Vladimir Putin torna ad affrontare con un intervento articolato la guerra in Ucraina. “Se l’Occidente e in particolare l’Europa andranno oltre sulla via delle sanzioni alla Russia vi saranno “conseguenze catastrofiche” – ha dichiarato Vladimir Putin in un incontro, trasmesso alla televisione russa, con suoi alti funzionari. “Sappiamo che gli europei stanno cercando di sostituire le risorse energetiche russe – ha detto – comunque ci aspettiamo che il risultato di queste azioni sarà l’aumento dei prezzi del gas sul mercato e un aumento del costo dell’energia per i consumatori – ha aggiunto il presidente della Federazione Russa – Questo prova ancora una volta che le sanzioni alla Russia provocano molti più danni ai Paesi che le impongono – ha concluso Putin – Un ulteriore uso delle sanzioni potrebbe portare a conseguenze ancora più severe, senza esagerazione, persino catastrofiche, per il mercato energetico globale“.