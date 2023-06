Leonid Slutskij, presidente della commissione della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) per gli affari internazionali: “l’ex primo ministro italiano ha compreso e rispettato il nostro Paese come nessun altro”

“Una persona cara, un vero amico, del quale ho ammirato la saggezza e la capacità di prendere decisioni lungimiranti”: così il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin su Silvio Berlusconi, scomparso oggi a Milano. Del ricordo hanno riferito Novosti e altre agenzie di stampa a Mosca. “Berlusconi sarà ricordato in Russia come un convinto e coerente sostenitore del rafforzamento dei rapporti di amicizia tra i nostri Paesi” ha sottolineato Putin. “Per me Berlusconi era una persona cara, un vero amico, del quale ho sinceramente ammirato la saggezza e capacità di prendere decisioni lungimiranti”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Leonid Slutskij, presidente della commissione della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) per gli affari internazionali: “l’ex primo ministro italiano Silvio Berlusconi ha compreso e rispettato la Russia come nessun altro”, ha dato un enorme contributo allo sviluppo delle relazioni bilaterali, alla formazione di un’architettura di sicurezza europea. “Ho avuto l’onore di conoscerlo personalmente. Silvio Berlusconi, come nessun altro in Europa negli ultimi tre decenni, ha capito e rispettato la Russia. Ha dato un enorme contributo allo sviluppo delle relazioni italo-russe e alla formazione di un sistema di sicurezza europeo architettura nei primi anni 2000″, ha scritto Slutsky sul suo canale Telegram.