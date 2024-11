Putin alla nazione: “Potremmo colpire chi permette all’Ucraina di lanciare missili contro la Russia. Gli Stati Uniti spingono per il conflitto globale”

Il presidente ha confermato il lancio di un missile ipersonico balistico senza testata nucleare

Il presidente Vladimir Putin ha confermato che la Russia ha lanciato un missile balistico a medio raggio sull’Ucraina. L’arma usata nell’attacco di giovedì mattina era senza carica nucleare. Il leader del Cremlino non ha usato mezzi termini: Mosca “ha il diritto” di colpire i Paesi le cui armi sono utilizzate dall’Ucraina in Russia“.

Il permesso dato dagli Usa e dalla Gran Bretagna a Kiev di attaccare in profondità il territorio russo con i missili da loro forniti ha fatto assumere al conflitto “un carattere globale”, e Mosca si riserva il diritto di colpire anche le infrastrutture militari di Washington e Londra.

E’ questo il monito lanciato dal presidente russo Vladimir Putin in un drammatico discorso serale alla nazione, durante il quale, come prima risposta, ha annunciato il test su un obiettivo militare in Ucraina di un nuovo missile balistico ipersonico, l’Oreshnik (noccioleto).

Il presidente russo ha confermato che l’attacco all’Ucraina portato a termine giovedì mattina è stato effettuato con un missile balistico ipersonico senza carica nucleare. Il missile era un Oreshnik a medio raggio, lanciato contro una struttura del complesso militare-industriale ucraino nella città di Dnipro, ha dichiarato Putin in un messaggio alla nazione trasmesso dalla televisione di Stato.

Secondo il leader russo, scrive l’agenzia russa Ria Novosti, “i moderni sistemi di difesa aerea non intercettano i missili Oreshnik, ma attaccano i bersagli ad una velocità di Mach 10, ovvero 2,5-3 chilometri al secondo. Al momento non ci sono mezzi per contrastare le ultime armi russe, ha detto Putin.

Putin: la Russia può attaccare chi fornisce le armi a Kiev

Mosca “ha il diritto” di colpire i Paesi le cui armi sono utilizzate dall’Ucraina in Russia e, in caso di escalation, risponderà in modo deciso e in modo simmetrico, ha aggiunto Putin.

“Ci consideriamo autorizzati a usare le nostre armi contro le strutture militari di quei Paesi che permettono l’impiego delle loro armi contro le nostre strutture”, ha affermato Putin. “E in caso di una escalation di azioni aggressive, risponderemo in modo deciso e simmetrico”.

Putin: il conflitto ha assunto carattere globale

“Il 19 novembre sei missili tattici Atacms prodotti negli Stati Uniti e il 21 novembre, durante un attacco missilistico combinato, i sistemi Storm Shadow prodotti nel Regno Unito hanno colpito obiettivi militari sul territorio russo nelle regioni di Bryansk e Kursk”, ha affermato Putin, spiegando che i sistemi di difesa aerea russi hanno “respinto questi attacchi”.

“Da questo momento, come abbiamo più volte sottolineato, il conflitto in Ucraina, provocato dall’Occidente, ha acquisito carattere globale”, ha sottolineato. Tuttavia, ha aggiunto, l’uso di missili occidentali a lungo raggio “non può influenzare il corso delle ostilità nella zona dell’operazione militare speciale”. “Le nostre forze stanno avanzando con successo lungo tutta la linea di contatto. Tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati saranno raggiunti”, ha assicurato il leader russo parlando alla nazione.

Cremlino: la Russia ha avvisato gli Stati Uniti prima di lanciare il missile

“L’avvertimento è stato inviato automaticamente 30 minuti prima del lancio“, ha dichiarato venerdì Dmitri Peskov. Il portavoce del Cremlino si riferisce a un preavviso che Mosca avrebbe mandato a Washington prima di lanciare in Ucraina il missile balistico ipersonico nella sua “configurazione denuclearizzata”. Peskov ha poi aggiunto che la Russia è in “costante comunicazione” con gli Stati Uniti sulla questione delle armi nucleari.

Zelensky: Putin va fermato

Nel suo consueto messaggio serale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reagito al lancio del nuovo missile balistico ipersonico contro l’Ucraina: “Il mondo deve reagire – ha detto il presidente ucraino -. Ora non c’è una reazione forte da parte del mondo”. “Deve essere fermato. Se non c’è una forte reazione alle azioni della Russia, allora vede che è possibile”.