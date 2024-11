Campania, De Luca sulla guerra in Ucraina: “sembra incredibile ma siamo nelle mani di Trump”

La consueta diretta su Facebook del Venerdì del presidente della Regione campana

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca si sofferma ancora una volta sugli eventi internazionali nel corso della consueta diretta Facebook del Venerdì. Il governatore – a differenza dei vertici nazionali del Pd, non usa mezzi termini nel criticare le decisioni politiche assunte a livello nazionale e internazionale sulla guerra in Ucraina

“Auguriamoci che la situazione internazionale non evolva verso esiti catastrofici. Siamo costretti a sperare nel nuovo presidente degli Stati Uniti d’America, sembra incredibile ma siamo nelle mani di Trump” – ha detto il presidente della Regione Campania – Putin ha detto senza equivoci che se arrivano missili sul territorio russo arriveranno missili russi sul territorio europeo. In Europa ci sono diverse basi militari della Nato, degli Stati Uniti. Stiamo arrivando un passo dopo un altro verso la catastrofe, auguriamoci che ci si fermi sull’orlo del baratro”, ha aggiunto. “Anche perché il presidente uscente ha avuto la bellissima idea di autorizzare Kiev, ha concluso in bellezza…”, ha sottolineato De luca chiamando in causa anche gli altri conflitti: “Ci auguriamo che termini il massacro insopportabile dei palestinesi a Gaza, in Libano e in Siria, non è più possibile assistere inermi a questo massacro”.