Psi, presenta il Centro Zona Vallo di Diano a Teggiano

L’evento ieri in piazza San Marco alla presenza del Segretario provinciale, Del Duca e del Segretario nazionale, Maraio

Il PSI ha presentato il Centro Zona del Vallo di Diano ieri pomeriggio, sabato 7 ottobre 2023, in piazza San Marco del Comune di Teggiano. L’evento si è svolto alla presenza del Segretario provinciale, Silvano Del Duca e del Segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, Enzo Maraio.

L’obiettivo è quello di tradurre le grandi battaglie di progresso sociale che il Vallo di Diano ha vissuto grazie alla radicata presenza del PSI, in azioni attuali che gli amministratori, gli iscritti e i simpatizzanti del partito metteranno in campo per aprirsi all’ascolto del territorio, richiamando a raccolta tutte le anime socialiste in un grande progetto di rilancio del PSI, così come tracciato dal Segretario nazionale Enzo Maraio con gli Stati Generali del Socialismo.