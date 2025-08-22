Pozzuoli, il sindaco Manzoni rassicura i cittadini: “Nessuna trivellazione senza trasparenza e confronto”

Nel 2015 il Consiglio Comunale si espresse in modo netto contro qualsiasi tipo di intervento territorio. Quella delibera resta un riferimento politico chiaro

In risposta alle recenti preoccupazioni legate alla richiesta avanzata da Prysmian per effettuare trivellazioni geotermiche nell’area dei Campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha voluto chiarire la posizione dell’Amministrazione comunale, sottolineando la centralità della tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini.

«Comprendiamo le preoccupazioni dei residenti e le riteniamo assolutamente legittime – ha dichiarato il primo cittadino in una nota ufficiale –. La serenità e la sicurezza della nostra comunità vengono prima di tutto».

Manzoni ha precisato che, allo stato attuale, non esiste alcun progetto formale né una documentazione tecnica sull’intervento proposto. «Ogni confronto pubblico o istituzionale potrà avvenire solo alla presenza di un piano dettagliato. Su una questione così delicata, non possiamo permetterci di discutere in termini ipotetici o generici», ha ribadito.

Il sindaco ha poi richiamato un importante precedente: «Nel 2015 il Consiglio Comunale si espresse in modo netto contro qualsiasi tipo di trivellazione sul nostro territorio. Quella delibera resta un riferimento politico chiaro che continuerà a orientare le nostre scelte».

L’Amministrazione comunale segue da vicino gli sviluppi della vicenda, tenendo conto della particolare vulnerabilità dell’area flegrea. «Abbiamo già aperto un canale di dialogo con la Regione Campania, che ha la competenza per il rilascio delle eventuali autorizzazioni – ha spiegato Manzoni –. Il nostro obiettivo è assicurare il massimo coinvolgimento delle istituzioni locali e la piena trasparenza in ogni fase del processo».

Infine, il sindaco ha ribadito l’impegno del Comune: «Difendere l’ambiente, tutelare la salute pubblica e salvaguardare i Campi Flegrei sono priorità assolute. Nessuna decisione sarà presa senza un’informazione chiara e senza mettere al centro le esigenze della comunità».

