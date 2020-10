Pozzuoli, 72enne uccisa da mezzo raccolta rifiuti

La tragedia è avvenuta alle 8 del mattino sulla ‘Rotonda Cavani’

Gravissimo incidente stamattina a Pozzuoli, comune della provincia di Napoli. Una donna di 72 anni è stata travolta e ucciso da un mezzo dei rifiuti. La tragedia è avvenuta alle 8 sulla “Rotonda Cavani” di Lucrino che spezza in due via Miliscola, la lunga litoranea flegrea che costeggia il golfo di Pozzuoli fino a Baia. Una tragedia che si è consumata in pochi attimi.

La signora Rosa Maria Schiano Lo Moriello, 72 anni, mentre si recava a casa della figlia per badare ai nipotini, è stata travolta dalla parte posteriore di un pesante mezzo della raccolta rifiuti della ditta ‘De Vizia’. Tutto è accaduto in una strada deserta di domenica mattina.

Il conducente del mezzo è andato via, forse perché non si era accorto della tragedia provocata e sul selciato è rimasto il corpo esanime della donna. Ai primi soccorritori, gli avventori di un vicino bar e l’edicolante della piazzetta e poi i sanitari del 118, non rimane che constatarne il decesso.

E’ scattata poi la caccia all’investitore. Sul posto sono giunti sia i carabinieri che la Polizia Municipale che prontamente hanno avviato le indagini e ascoltato i primi testimoni.

Ricostruzioni discordanti che in un primo momento fanno pensare ad un possibile pirata della strada. Le telecamere della videosorveglianza, esaminate dalle forze di polizia, permettono nel giro di qualche ora di ricostruire la dinamica dell’ evento che ha lasciato nella disperazione una nota famiglia di imprenditori che operano in città . La salma viene trasferita al primo Policlinico di Napoli a disposizione della magistratura per l’esame autoptico.

I carabinieri di Pozzuoli, coordinati dal maggiore Claudio Di Stefano, vanno avanti nelle indagini e risalgono al mezzo della raccolta rifiuti e successivamente fermano l’autista, un 60enne Sul mezzo anche tracce di sangue nella parte posteriore sinistra. Al termine di ulteriori approfondimenti la dinamica è evidente e si giunge alla soluzione del caso con l’incriminazione, al momento, in stato di libertà , del 60enne che era alla guida del mezzo per omicidio stradale. Sono in corso di accertamento le dichiarazioni dell’uomo sul fatto di non essersi avveduto dell’incidente causato.

Alla famiglia della vittima è giunto anche il cordoglio del sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia. La donna è parente di un noto imprenditore flegreo e del consigliere comunale Massimiliano Cutolo. “Esprimo profondo cordoglio a nome mio, dell’Amministrazione e dell’intero Consiglio comunale, al marito e ai figli della signora investita a Lucrino e a tutta la famiglia Cutolo. è straziante quanto avvenuto”. Alla famiglia è giunto anche il cordoglio della Federciclismo campana. Il marito della donna, Giuseppe Cutolo, è il presidente del comitato regionale.

L’intero gruppo dirigente regionale con i vari comitati provinciali non hanno voluto far mancare la propria vicinanza, associandosi al lutto