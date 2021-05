Potenza, ladro ammanettato a un palo della luce

L’auto dei malviventi si è scontrata a Paterno con quella dei carabinieri: due di loro sono riusciti a fuggire, per essere acciuffati poco dopo

Ladro arrestato ed ammanettato ad un palo. L’insolita scena a Paterno, in provincia di Potenza. L’Audi di grossa cilindrata, su cui tre malviventi percorrevano a forte velocità e contromano una rotatoria, si è scontrata nel pomeriggio di ieri contro un’auto dei carabinieri. I militari sono riusciti a bloccare uno degli occupanti – serbo residente in provincia di Napoli – avviando le ricerche degli altri due, inizialmente in fuga. Pur riportando ferite lievi, i due carabinieri hanno fermato uno dei ladri. Nell’attesa dell’arrivo di altri militari, lo hanno ammanettato vicino a un palo della pubblica illuminazione. La circostanza è stata ripresa in una foto che sui social sta diventando virale.

Secondo quanto si è appreso, poco prima dello scontro, i tre avevano fatto un furto nel paese della Val d’Agri. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Marsico Nuovo, della Compagnia di Viggiano e del Nucleo investigativo di Potenza. Dopo ore di ricerche i militari hanno individuato gli altri due componenti della banda: erano nascosti nelle campagne vicino al luogo dello scontro.