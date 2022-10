Portici, Gennaro non tornerà a casa stasera: è morto di lavoro precipitando dal tetto di un palazzo. Fillea Cgil: “Subito una cabina di regia permanente”

Sul grave incidente indagano i carabinieri

Si chiamava Gennaro aveva 59 anni e faceva l’operaio edile .Questa mattina é morto precipitando dal tetto di un palazzo di tre piani del centro storico di Portici (Napoli) mentre era intento a stendere la guaina sul lastrico solare. L’allarme è scattato intorno alle 11, lanciato da alcuni abitanti del popoloso quartiere dell’Addolorata.

Sul grave incidente sul lavoro sono in corso le indagini dei carabinieri della locale stazione, l’Asl e l’ispettorato del lavoro.

Sull’ennesimo morto sul lavoro è intervenuta la Fillea Cgil.

“A 24 ore dalla giornata nazionale sulle morti sul lavoro, in Campania registriamo l’ennesima vittima sul lavoro in edilizia. L’ennesima tragedia, l’ennesimo rimpianto su cosa si poteva, si può e si deve fare per fermare questa strage senza fine – sottolinea in una nota Giuseppe Mele segretario generale dell’organizzazione sindacale dei lavoratori edili – Al di là delle singole responsabilità che verranno accertate dalle autorità competenti, è arrivato il momento di fare una seria riflessione su cosa intendiamo per cultura del lavoro sicuro a Napoli e nella nostra regione, attivando subito una cabina di regia permanente che coinvolga istituzioni, sindacati, enti paritetici e centri di formazione che abbia il compito di mettere in campo ogni strumento possibile per porre un freno alla lunga scia di morti bianche nel settore edile”.