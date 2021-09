Pieve Emanuele, Milano: Due operai congelati nel deposito di azoto dell’Ospedale Humanitas

Lavoravano per una ditta esterna

Due operai di 42 e 46 anni sono deceduti in un deposito di azoto della sede dell’ospedale Humanitas a Pieve Emanuele in provincia di Milano. I due lavoratori dipendenti di una ditta esterna erano arrivati con un furgone all’Humanitas e stavano lavorando nel deposito, secondo una prima ricostruzione, per una fornitura di azoto liquido, quando si sarebbe verificata una perdita che li ha investiti, causando ustioni da congelamento.



Dei decessi è stato informato il PM di turno Francesca Gentilini, che ha subito allertato il dipartimento ‘ambiente, salute, sicurezza, lavoro’ guidato dall’aggiunto Tiziana Siciliano. Dipartimento che indaga con l’ipotesi di omicidio colposo.



Sul posto oltre a 118, vigili del fuoco, Carabinieri e polizia locale, è stata inviata la squadra ‘specializzata’ di polizia giudiziaria, oltre ad un medico dell’Ats.