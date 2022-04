Peskov: “Putin non ha mai rifiutato di incontrare Zelensky”

Necessaria la sottoscrizione di un documento d’intesa

Il presidente russo Vladimir Putin non ha mai rifiutato di incontrare il presidente ucraino Vladimir Zelensky. Prima di organizzare l’incontro è necessario, però, sottoscrivere l’intesa, redigere un documento. Lo ha riferito ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Pesko.

Dmitry Pesko

“Sui contenuti del documento non emergono passi in avanti. Durante i colloqui abbiamo detto che il presidente non ha mai rifiutato un incontro in linea di principio, ma per questo dovrebbero essere favorite le condizioni adeguate, ovvero redigere il testo del documento d’intesa” – ha detto Pesko. Non possiamo dire nulla di nuovo”.