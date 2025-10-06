Palestina e mobilitazioni a Napoli: se ne parla domani su Radio Amore

Alle 16 in diretta la nuova puntata di “Napoli, meraviglie e contraddizioni”

Domani, martedì 7 ottobre alle ore 16, torna in onda “Napoli, meraviglie e contraddizioni”, il programma radiofonico condotto da Sandro Fucito che racconta le tante sfaccettature della città partenopea, tra bellezza e tensioni sociali, partecipazione e conflitti.

In questa seconda puntata della seconda edizione, l’attenzione sarà rivolta a un tema di bruciante attualità: la mobilitazione per la Palestina, che in questi giorni sta attraversando l’intera regione Campania con manifestazioni, cortei, assemblee studentesche e prese di posizione da parte del mondo sindacale e associativo.

Una mobilitazione che scuote anche Napoli

La trasmissione offrirà uno sguardo approfondito sulle forme di solidarietà che si stanno esprimendo in città e in regione in risposta all’escalation del conflitto in Medio Oriente. La puntata vuole raccontare come Napoli, città da sempre crocevia di popoli e culture, stia rispondendo con una mobilitazione “epocale” che coinvolge diverse realtà sociali e politiche.

Gli ospiti

Al dibattito interverranno protagonisti e testimoni diretti delle mobilitazioni:

Ciro Crescentini , direttore del quotidiano online Il Desk,

, direttore del quotidiano online Il Desk, Maria Pia Zanni , dirigente dell’esecutivo regionale USB Campania , porterà la voce del sindacalismo di base impegnato nei territori.

, dirigente dell’esecutivo regionale , porterà la voce del sindacalismo di base impegnato nei territori. Nicola Ricci , segretario generale della CGIL Napoli e Campania , analizzerà le posizioni del sindacato confederale e il coinvolgimento del mondo del lavoro.

, segretario generale della , analizzerà le posizioni del sindacato confederale e il coinvolgimento del mondo del lavoro. Marzia De Magistris , attivista del coordinamento studentesco Kaos , racconterà l’impegno delle scuole e delle università nella costruzione di un fronte solidale.

, attivista del coordinamento studentesco , racconterà l’impegno delle scuole e delle università nella costruzione di un fronte solidale. Kurtam Shafik, portavoce della Comunità Palestinese in Campania, darà voce alle istanze, alla sofferenza vissuta da chi ha legami diretti con la Palestina.

Radio, social e partecipazione

L’appuntamento sarà trasmesso in diretta su Radio Amore 105.8 FM, ma anche in streaming sul sito dell’emittente e sulla pagina Facebook ufficiale, per permettere a un pubblico più ampio di seguire e interagire in tempo reale.

In un momento in cui la politica internazionale sembra lontana, ma i suoi effetti sono ben visibili anche nelle nostre città, “Napoli, meraviglie e contraddizioni” si conferma uno spazio prezioso per ascoltare voci dal basso, comprendere le connessioni globali e locali, e dare spazio a chi troppo spesso viene ignorato nei grandi media.

Una trasmissione da non perdere per chi vuole capire Napoli, le sue anime contrastanti, e il modo in cui riesce a farsi specchio – a volte scomodo – delle tensioni del mondo.

