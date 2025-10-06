6 Ottobre 2025
Palestina e mobilitazioni a Napoli: se ne parla domani su Radio Amore

Alle 16 in diretta la nuova puntata di “Napoli, meraviglie e contraddizioni”

Domani, martedì 7 ottobre alle ore 16, torna in onda “Napoli, meraviglie e contraddizioni”, il programma radiofonico condotto da Sandro Fucito che racconta le tante sfaccettature della città partenopea, tra bellezza e tensioni sociali, partecipazione e conflitti.

In questa seconda puntata della seconda edizione, l’attenzione sarà rivolta a un tema di bruciante attualità: la mobilitazione per la Palestina, che in questi giorni sta attraversando l’intera regione Campania con manifestazioni, cortei, assemblee studentesche e prese di posizione da parte del mondo sindacale e associativo.

Una mobilitazione che scuote anche Napoli

La trasmissione offrirà uno sguardo approfondito sulle forme di solidarietà che si stanno esprimendo in città e in regione in risposta all’escalation del conflitto in Medio Oriente. La puntata vuole raccontare come Napoli, città da sempre crocevia di popoli e culture, stia rispondendo con una mobilitazione “epocale” che coinvolge diverse realtà sociali e politiche.

Gli ospiti

Al dibattito interverranno protagonisti e testimoni diretti delle mobilitazioni:

  • Ciro Crescentini, direttore del quotidiano online Il Desk,
  • Maria Pia Zanni, dirigente dell’esecutivo regionale USB Campania, porterà la voce del sindacalismo di base impegnato nei territori.
  • Nicola Ricci, segretario generale della CGIL Napoli e Campania, analizzerà le posizioni del sindacato confederale e il coinvolgimento del mondo del lavoro.
  • Marzia De Magistris, attivista del coordinamento studentesco Kaos, racconterà l’impegno delle scuole e delle università nella costruzione di un fronte solidale.
  • Kurtam Shafik, portavoce della Comunità Palestinese in Campania, darà voce alle istanze, alla sofferenza vissuta da chi ha legami diretti con la Palestina.

Radio, social e partecipazione

L’appuntamento sarà trasmesso in diretta su Radio Amore 105.8 FM, ma anche in streaming sul sito dell’emittente e sulla pagina Facebook ufficiale, per permettere a un pubblico più ampio di seguire e interagire in tempo reale.

In un momento in cui la politica internazionale sembra lontana, ma i suoi effetti sono ben visibili anche nelle nostre città, “Napoli, meraviglie e contraddizioni” si conferma uno spazio prezioso per ascoltare voci dal basso, comprendere le connessioni globali e locali, e dare spazio a chi troppo spesso viene ignorato nei grandi media.

Una trasmissione da non perdere per chi vuole capire Napoli, le sue anime contrastanti, e il modo in cui riesce a farsi specchio – a volte scomodo – delle tensioni del mondo.

Red

